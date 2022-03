Virksomheder kan intet stille op mod mulig russisk overtagelse

Rusland truer med at overtage virksomheder, der vil lukke ned i Rusland som følge af landets invasion af Ukraine. Truslen er reel, mener erhvervsorganisationer.

Danske virksomheder, som har lukket ned for aktiviteter i Rusland i kølvandet på landets invasion af Ukraine, risikerer, at russerne overtager deres fabrikker eller butikker i landet og driver dem videre.

Præsident Vladimir Putin luftede tanken i sidste uge, og mandag dukker det op igen i Politiken i et debatindlæg fra Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin.

Læs mere om den mulige konfiskation eller "nationalisering" af danske virksomheder i Rusland her:

* Hvad kan de danske virksomheder gøre for at undgå at blive overtaget?

Kort sagt kan de ikke gøre noget som helst, fortæller Jens Ladefoged, lektor på Institut for Samfundsvidenskab ved Københavns Universitet, der blandt andet forsker i international handel.

Der er ingen hjælp at hente i nogle juridiske instanser.

- Russerne kan sådan set bare vedtage en lov, der bestemmer, at virksomheder, der har forladt Rusland, får konfiskeret deres ejendom, siger han.

Ifølge flere internationale medier kan lovgivningsprocessen i det russiske parlament, Dumaen, starte allerede i denne uge.

* Hvor alvorligt skal man tage truslen fra Rusland?

- Jeg tror, det bliver en realitet, siger Michael Bremerskov Jensen, fagchef for international handel i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Samme melding er kommet fra blandt andre Dansk Industri.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har også udtalt, at han ser på "juridiske løsninger" for at beslaglægge værdier fra internationale selskaber.

- Rusland har en økonomi, der er i frit fald. Det er en krigsøkonomi, hvor det handler om at skaffe varer og aktivitet nu og her til den russiske befolkning, siger Michael Bremerskov Jensen.

Men på længere sigt kan det volde stor skade på Ruslands økonomi, fordi det vil afskrække udenlandske virksomheder i at investere i landet i mange år frem.

- Det er at skyde sig selv i foden, siger Jens Ladefoged.

* Hvilke virksomheder kan blive ramt? Og hvordan?

Især virksomheder med fabrikker eller butikker i Rusland kan rammes.

Russerne kan simpelt hen trænge ind i butikkerne eller produktionsanlæggene med magt og overtage driften.

- Men det vil kun være meget kort tid, de kan drive en virksomhed uden kontakt til hovedsædet hjemme i Danmark. Det er jo kun, så længe lager haves. Den danske virksomhed kommer jo ikke til at sende flere varer over til datterselskabet, siger Michael Bremerskov Jensen.

- Men det er klart, at hvis det er en fabrik, og man kan skaffe råvarer, så kan man drive den i længere tid, tilføjer han.

I 2019 havde danske virksomheder i alt 155 datterselskaber i Rusland. De havde i alt 21.413 ansatte, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Det placerede Rusland på en 18.-plads over lande med flest ansatte i danske datterselskaber.

Blandt de virksomheder, der har fabrikker, kontorer eller butikker i Rusland, er Carlsberg, Danfoss, Grundfos og Jysk.

De tre sidstnævnte har lukket ned. Carlsberg, der sidder på 25 procent af det russiske ølmarked, har indstillet produktion og salg af Carlsberg-øl i Rusland, men fortsætter produktionen på bryggeriet Baltika i landet.

Ingen af de fire virksomheder har ønsket at udtale sig om situationen.

