Virksomheder ser mangel på arbejdskraft som største udfordring

Manglen på arbejdskraft i dansk erhvervsliv har aldrig været større.

I hvert fald ikke hvis man skal tro en undersøgelse fra Dansk Industri (DI), hvor 8000 små og store virksomheder har forholdt sig til problematikker i erhvervslivet.

Mere end 50 procent af dem svarer, at manglen på arbejdskraft er den absolut største udfordring, de ser lige nu.

- For virksomhederne er der ganske enkelt ikke nogen vigtigere politisk dagsorden lige nu, siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i DI, i en kommentar til undersøgelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Og det er afgørende for hele den danske økonomi, at virksomhederne ikke går glip af vækst og eksport, fordi de mangler medarbejdere, lyder det.

Det er første gang i undersøgelsens historie, at manglen på arbejdskraft topper listen over de største udfordringer. Undersøgelsen er blevet lavet årligt de seneste 12 år.

Det er længe blevet italesat, at danske virksomheder har skreget efter flere hænder - også fra politisk side.

I slutningen af juni indgik et politisk flertal en bred aftale om at sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft i håbet om at komme problemet til livs.

Men det er ikke nok, mener Emil Fannikke Kiær.

- På den store klinge er der ikke sket noget i årevis. I løbet af de seneste to regeringsperioder er der jo ikke gennemført en ærlig reform, der øger arbejdsudbuddet. Det går ikke i en tredje regeringsperiode i træk, lyder det.

Han medgiver, at virksomhederne også selv har et ansvar for at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Men det er en opgave, som Folketingets partier bør tage med ind i den kommende valgkamp, mener den politiske direktør.

- Hvis vi som samfund skal have råd til at gøre alle de ting, vi gerne vil inden for grøn omstilling, digitalisering og vores fælles velfærd, har vi brug for, at vækst og velstand i virksomhederne ikke går i stå.

- Så at skaffe mere arbejdskraft er en bunden opgave for alle. Særligt for dem, der er på vej ind i en valgkamp.

/ritzau/