1. juni skal firmaer betale coronalån tilbage. Er det problematisk, opfordres der til at forhøre sig i banken.

Virksomheder skal tilbagebetale coronalån for fem milliarder

1. juni skal knap 9000 virksomheder tilbagebetale et af de særlige typer lån, der blev gjort tilgængeligt under coronakrisen.

Virksomhederne skal tilsammen betale et beløb på cirka 5,3 milliarder kroner.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Lånet, der skal betales tilbage, er det særlige "A-skattelån 3".

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er et af i alt otte lånetyper, som blev oprettet under coronakrisen.

Formålet med lånene var at sikre penge til virksomhederne, så de kunne stå imod krisen og komme levende ud på den anden side.

Derfor skulle Skattestyrelsen med meget kort varsel skrue en række låneordninger sammen, så pengene kunne komme ud at arbejde.

- Det var hovedformålet, og indsatsen lykkedes.

- Nu er tiden så inde til, at en stor del af lånene skal betales tilbage, siger fagdirektør i Skattestyrelsen David Fjord Nielsen.

Hvis en virksomhed har svært ved at betale sit lån tilbage, er det muligt at oprette en betalingsordning hos Skattestyrelsen på op til 12 måneder med afdrag månedligt eller hver 14. dag.

Virksomheder opfordres dog af Skattestyrelsen til at undersøge alternative muligheder for at indfri deres lån, da det kan være mere fordelagtigt - både med hensyn til løbetid og rente.

- Fra lovgivers side har det ikke været intentionen, at Skatteforvaltningen skal konkurrere med markedet, og derfor vil jeg gerne understrege, at en betalingsordning hos os typisk ikke er den billigste finansieringsløsning.

- Virksomhederne opfordres til at undersøge, om de kan lave en bedre aftale for eksempel i egen bank.

- Betalingsordningerne hos os kan indfris hurtigt fra dag til dag, hvis en virksomhed vælger at finde alternativ finansiering andetsteds, siger David Fjord Nielsen.

I løbet af 2022 og 2023 skal i alt godt 100.000 coronalån betales tilbage. De lån er fordelt på knap 48.000 virksomheder og dækker over et beløb på cirka 34 milliarder kroner.

En opgørelse fra Skattestyrelsen viser, at der indtil videre er indbetalt knap 14,5 milliarder kroner siden 1. april, og at der er oprettet betalingsordninger på 5,8 milliarder kroner.

/ritzau/