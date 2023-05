Virksomheder udbetalte rekordstort udbytte i første kvartal

Virksomheder verden over udbetalte samlet set et rekordstort udbytte på 326,7 milliarder dollar i årets første tre måneder.

Det viser en undersøgelse udarbejdet af kapitalforvalteren Janus Henderson ifølge nyhedsbureauet AFP.

Beløbet svarer til 2258 milliarder kroner.

Stigningen kommer til trods for en periode, der har været præget af økonomisk usikkerhed med høj inflation, stigende renter, coronapandemien og Ukraine-krigens eftervirkninger.

Udbyttet er ifølge undersøgelsen en stigning på 12 procent sammenlignet med første kvartal i 2022.

Ud af det samlede udbytte på 326,7 milliarder dollar blev der udbetalt et enkeltstående, ekstraordinært udbytte for i alt 28,8 milliarder dollar.

Bilproducenterne Ford og Volkswagen stod for omtrent en tredjedel af det.

- Udbetalingerne fra bilindustrien var ti gange større år-til-år som konsekvens, lyder det i undersøgelsen ifølge AFP.

Samlet set enten øgede 95 procent af virksomhederne deres udbytte eller holdt det på samme niveau som den forrige, sammenlignelige periode.

Kapitalforvalteren forventer ifølge AFP, at virksomheder kommer til at udbetale i alt 1600 milliarder dollar samlet set over 2023.

I 2022 lød beløbet ifølge kapitalforvalteren på 1560 milliarder dollar - en stigning på 8,4 procent siden 2021. Olie- og gasvirksomheder stod for halvdelen af stigningen i udbyttet i løbet af det år.

Ifølge Jyske Bank faldt aktiekurserne i 2022 globalt med omkring 17 procent, mens det danske C25-index faldt med 14 procent.

C25-indekset er dog siden årsskiftet steget 6,24 procent per 23. maj.

