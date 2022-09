Virksomhedernes appetit på arbejdskraft vokser fortsat

De danske virksomheder fortsætter med at kalde på flere hænder, og det er sideløbende med, at beskæftigelsen vokser måned for måned.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Antallet af ledige stillinger i den private sektor er steget med 2800 til sammenlagt 71.400 i andet kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving.

Det er vanvittigt imponerende, skriver Niklas Praefke, der er cheføkonom hos Ledernes Hovedorganisation, i en kommentar.

- Det er en kæmpe succes forstået på den måde, at tusindvis af mennesker har kunnet skifte tilværelsen på offentlig forsørgelse ud med et fast arbejde. Det er både godt for den enkelte og for samfundsøkonomien, skriver han.

- Uheldigvis har den vilde fremgang på arbejdsmarkedet betydet, at virksomhederne har ekstremt svært ved at rekruttere de rette medarbejdere. Det tvinger dem til at sige nej til nye ordrer, og som samfund går vi dermed glip af vækst og arbejdspladser, lyder det.

Det er ottende kvartal i træk, at tallet stiger. Og antallet af ledige stillinger er fordoblet i forhold til begyndelsen af 2020.

Man skal dog forvente, at stigningen i antal ledige stillinger aftager en smule, fordi den danske økonomi er ramt af modvind fra flere fronter, skriver Niklas Praefke.

- Manglen på medarbejdere er dog så udtalt, at vi stadig vil opleve massive rekrutteringsudfordringer. Derfor er det helt afgørende med nye politiske initiativer, der kan skaffe yderligere arbejdskraft.

- Desværre er regeringens nye finanslovforslag støvsuget for tiltag, der kan dæmme op for problemerne, mener han.

Trods stigende inflation og faldende vækst steg beskæftigelsen for 17. måned i træk i juli, viste tal fra Danmarks Statistik i august.

Siden januar 2021 er der således skabt 199.000 flere arbejdspladser, så der nu er 2.963.000 millioner lønmodtagere.

/ritzau/