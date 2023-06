Virksomheders konkurstal stabiliserer sig efter coronapukkel

Færre virksomheder i Danmark må dreje nøglen om efter en periode med et meget højt antal konkurser.

Det fremgår af nye tal fra Danmarks Statistik onsdag.

I maj var der 230 erklærede konkurser blandt aktive virksomheder korrigeret for sæsonudsving. Det er 3,4 procent færre end i april.

Konkurstallet er stadigvæk ret højt, mener økonomer. Men de let faldende tal peger i den rigtige retning.

- Det er godt nyt, fordi det tyder på, at bag os ligger de værste måneder, hvor utroligt mange virksomheder gik konkurs, siger Kristian Skriver, seniorøkonom hos Dansk Erhverv, i en skriftlig kommentar.

- Vi er forhåbentlig kommet igennem den store pukkel af virksomheder, der gik konkurs, efter at de tilbagebetalte deres coronalån.

Det let faldende konkurstal er blandt andet en konsekvens af en ret "robust" dansk økonomi i år. Det mener Bjørn Tangaa Sillemann, chefanalytiker i Danske Bank.

Han forklarer, at selv om der i store dele af økonomien har været en afmatning, så har der fortsæt været en pæn efterspørgsel, som har gjort, at konkurstallet nu lader til at have stabiliseret sig noget og ikke er steget yderligere.

Ikke desto mindre regner chefanalytikeren med et fortsat forhøjet antal konkurser.

- Det skyldes også, at det er væsentligt sværere for skrantende virksomheder at holde skindet på næsen nu, fordi det er blevet så meget dyrere at låne, siger Bjørn Tangaa Sillemann i en skriftlig kommentar.

Aktive virksomheder er Danmarks Statistisks betegnelse for virksomheder med ansatte eller en årlig omsætning på over en million kroner.

Det var 1. maj 2023, at de sidste coronalån, der blev tilgængelige under pandemien, skulle betales tilbage.

Virksomhederne tog i alt lån for omkring 36,4 milliarder kroner under pandemien.

