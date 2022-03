Betalingsvirksomheder er "tvunget til" at reagere efter Ruslands invasion af Ukraine, lyder det i meddelelse.

Visa og Mastercard begrænser for russiske betalinger

De amerikanske betalingsvirksomhederne Visa og Mastercard vil standse driften i Rusland som følge af invasionen i Ukraine.

Det meddeler selskaberne i en pressemeddelelse.

Dermed slutter betalingsgiganterne sig til en række andre internationale virksomheder, der har suspenderet deres aktiviteter i Rusland, siden krigen begyndte 24. februar.

Mastercard skriver i meddelelsen, at med den nuværende konflikt taget i betragtning og den usikre økonomiske situation har selskabet besluttet at suspendere driften i Rusland.

Visa skriver, at selskabet med "øjeblikkelig virkning" vil arbejde sammen med sine kunder og partnere i Rusland for at standse Visa-transaktioner i Rusland i de kommende dage.

- Vi er tvunget til at handle efter Ruslands uprovokerede invasion af Ukraine og de uacceptable hændelser, vi har været vidne til, siger administrerende direktør i Visa Al Kelly i en pressemeddelelse.

Beslutningen vil inden for kort tid betyde, at Visa-kort, der er udstedt i Rusland, ikke vil virke i udlandet. Kreditkort udstedt i udlandet vil heller ikke virke i Rusland.

Mastercard har truffet den samme beslutning.

- Kort udsendt af russiske banker vil ikke længere blive understøttet af Mastercard-netværket. Og ethvert kort, der udstedes uden for landet, vil ikke fungere i russiske butikker og ved pengeautomater, lyder det.

/ritzau/AFP