Visitationszoner indføres efter drab og bandeuro i Aarhus

En række episoder i Aarhus har fået Østjyllands Politi til at indføre to visitationszoner i områderne Brabrand og Rosenhøj.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Visitationszonerne bliver indført i kølvandet på et drab på en formodet tilfældig 21-årig mand samt en række fund af skyde- og stikvåben.

Hændelserne har tilknytning til det aarhusianske bandemiljø, lyder vurderingen fra Østjyllands Politi.

- Det er vores vurdering, at den uro, der har ulmet den seneste tid, har udviklet sig til en reel konflikt mellem grupperingerne, udtaler chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen i pressemeddelelsen.

Den 21-årige blev dræbt af skud tirsdag, da han kom kørende i sin bil i Viby.

Politiet har senere vurderet, at manden var et tilfældigt offer, der var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, men bemærker, at det er sket i en urolig periode.

Derfor gør politiet nu en særlig indsats for at skabe ro i gaderne, lyder det fra Klaus Arboe Rasmussen.

- Nu indfører vi visitationszoner for at få så mange våben som muligt væk fra gaden. Samtidig fortsætter vi vores massive indsats mod bandemiljøet. Vi efterforsker alle hændelser i bandemiljøet, vi er ekstra synlige med patruljer i områderne, og vi har en forebyggende indsats, som også er meget vigtig, siger han.

Visitationszonerne træder i kraft fredag den 11. marts klokken 16 og varer foreløbigt i knap fire uger indtil torsdag den 7. april.

Perioden kan forlænges, hvis det vurderes nødvendigt.

/ritzau/