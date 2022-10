De økonomiske vismænd advarer mod, at den midlertidige nedsættelse af elafgiften ikke virker som planlagt.

Vismænd kritiske over for nedsættelse af elafgift

De økonomiske vismænd mener ikke, at det er en god idé at sætte elafgiften midlertidigt ned, som et flertal i Folketinget ellers er blevet enige om.

I den rapport, der er udkommet torsdag, har vismændene vurderet den afgiftsnedsættelse, der er aftalt fra og med 1. januar og seks måneder frem. Den sænker elafgiften på en kilowatt-time fra 69,7 øre til 0,8 øre.

Problemet med den midlertidige lempelse er ifølge vismændene for det første, at den risikerer at blive ædt op af stigende priser på el som følge af højere efterspørgsel.

- En reduktion af elafgiften må forventes at begrænse tilskyndelsen til at spare på strømmen, og efterspørgslen efter strøm vil dermed blive større i forhold til en situation med uændret elafgift.

- Det er derfor sandsynligt, at den lavere afgift vil føre til højere basispriser på el (eksklusive afgifter), hvilket mindsker gevinsten af afgiftslempelsen for slutbrugeren, hedder det i rapporten.

Vismændene mener dog, at der kan være gode argumenter for at sænke elafgiften, hvis man vel at mærke gør det permanent.

På den måde får forbrugerne større sikkerhed for, at det på den lange bane kan betale sig at investere i grønne energiløsninger.

- En ulempe ved en midlertidig nedsættelse er, at de gavnlige effekter i form af øget tilskyndelse til investeringer i elektrificering, herunder omstilling fra andre opvarmningsformer til varmepumper og andre elbaserede opvarmningsformer, ikke opnås, hedder det i rapporten.

Med hensyn til låneordningen, hvor forbrugere og virksomheder får mulighed for at skubbe betalingen af vinterens elregninger til senere, er vismændene som udgangspunkt positive.

I hvert fald så længe at de, der benytter sig af ordningen, planlægger efter at betale lånet af på sigt og samtidig sparer så meget som muligt på det nuværende forbrug.

/ritzau/