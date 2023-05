Vismænd løfter kraftigt forventninger til arbejdsmarkedet

På trods af spådomme om recession, høj inflation og stigende renter har det danske arbejdsmarked vist sig at være særdeles modstandsdygtigt.

Derfor opjusterer vismændene, der formelt kaldes formandskabet for De Økonomiske Råd, nu sine forventninger til beskæftigelsen.

Det sker i en ny rapport, som er blevet offentliggjort tirsdag.

I en lignende rapport fra efteråret vurderede vismændene, at beskæftigelsen ville falde med 100.000 personer frem mod udgangen af året.

Nu ventes det i stedet, at beskæftigelsen vil falde med 60.000 personer frem mod 2025.

- Vi er som mange andre overraskede over, hvordan beskæftigelsen trods inflation og højere renter fortsætter med at stige, siger overvismand Carl-Johan Dalgaard i en meddelelse.

- Et markant fald i energipriserne og en meget positiv udvikling i eksporten gør, at det er gået bedre end frygtet, og som det ser ud nu, vil afmatningen derfor blive mere afdæmpet, end vi vurderede i efteråret.

Dansk økonomi står i det hele taget stærkere lige nu, end den blev spået for otte måneder siden af de samme vismænd. Det er et af budskaberne i den nye rapport.

- Både dansk og international økonomi har indtil videre vist sig mere robuste over for den høje inflation og de stigende renter end ventet, lyder det.

Det er fortsat vismændenes forventning, at dansk økonomi står over for en afmatning, men det ventes nu at ske i noget mindre omfang end tidligere.

- Det kan i høj grad tilskrives det markante fald i energipriserne – både i forhold til niveauet i sensommeren 2022 og i forhold til markedsforventningerne til energiprisniveauet i 2023.

- Afmatningen skyldes en kombination af lav vækst i udlandet, høj inflation og høje renter.

Bruttonationalproduktet (bnp) ventes at vokse cirka en procent i både 2023 og 2024.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Til sammenligning forudså vismændene i efteråret en minusvækst i bnp på 0,2 procent i 2023 og en positiv vækst på 0,6 procent i 2024.

