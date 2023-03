Vismændene: Automatisering kan medføre øget ulighed i løn

Selv om ny teknologi og mere automatisering kan øge produktiviteten, kan det også medføre øget ulighed.

Det vurderer formandskabet i De Økonomiske Råd, der nok bedre er kendt som de økonomiske vismænd.

I en rapport fra vismændene tirsdag kan man læse, at produktiviteten i dansk økonomi har det godt. I Danmark er produktiviteten steget mere siden finanskrisen end "i en række andre lande", skriver vismændene.

Det betyder, at værdien af det arbejde, der udføres, vokser. Det skyldes blandt andet, at nogle virksomheder er gode til at lade robotter og ny teknologi overtage arbejdsopgaver.

Men vismændene finder også, at når automatisering øger produktiviteten, ender en større del af gevinsten hos ejerne fremfor lønmodtagerne.

Derudover efterlader automatisering af opgaver også nogle uden deres arbejdsopgaver.

- Lønudviklingen må især forventes svækket for de grupper af beskæftigede, som mister mange arbejdsopgaver til de nye teknologier. Dette kan øge indkomstuligheden, skriver vismændene i deres rapport.

Det skyldes blandt andet, at virksomhederne bliver mere interesserede i at bruge pengene på at investere i robotter eller ny teknologi. Det kræver, at flere penge ender i virksomhedens kasse til at begynde med.

Ifølge vismændene er det ikke kun skidt. Ny teknologi kan også skabe nye arbejdsopgaver, brancher og arbejdspladser.

De henviser til, at der endda er fundet en sammenhæng mellem, at de virksomheder, der automatiserer, oplever en stigning i antal ansatte.

Den stigning sker dog gerne på bekostning af konkurrenten, der mister kunder til den automatiserede virksomhed. Dermed også på bekostning af de ansatte hos konkurrenten.

- Derfor indebærer automatisering ikke nødvendigvis en samlet positiv effekt på beskæftigelsen i den pågældende branche eller i samfundet, skriver vismændene.

