En stribe vittigheder om udlændinge på to hjemmesider var langt over stregen, mener anklagemyndigheden, som har rejst tiltale for overtrædelse af straffeloven.

En 28-årig mand stilles for retten i Holstebro efter påske. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse mandag.

Manden var administrator for en dansk og en tysk hjemmeside. Her blev der fremsat forhånende og nedværdigende ytringer, som var kamufleret som vittigheder, mener anklagemyndigheden.

/ritzau/