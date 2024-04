Vognmand risikerer sag om udnyttelse af to indiske chauffører

En kontrol af udenlandske lastvogne i Hvidovre har i weekenden afsløret flere chauffører i at holde såkaldt ugehvil i lastvognen, selv om de egentlig burde være indlogeret på hotel.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse mandag på det sociale medie X. Kontrollen skete på forskellige parkeringsområder.

Muligvis vil en arbejdsgiver blive sigtet for såkaldt menneskeudnyttelse af to indiske chauffører, fremgår det.

Disse to fortalte politiet under kontrollen søndag, at deres vognmand siden påske havde nægtet at betale for indlogering. I stedet skulle de sove i lastvognen.

I denne sag lægger politiet op til et bødekrav på 40.000 kroner til vognmanden.

Men jurister hos Midt- og Vestsjællands Politi skal også afgøre, om der skal rejses sigtelse efter en bestemmelse i straffeloven om menneskeudnyttelse.

Den paragraf trådte i kraft i 2022. Det kan være strafbart, hvis en ansat arbejder under "åbenlyst urimelige forhold", som skyldes for eksempel den ansattes manglende indsigt og afhængighedsforhold.

I en anden sag lægger politiet op til en bøde på 100.000 kroner til en vognmand. Årsagen er, at fem chauffører blev taget i at overnatte i lastbilen, selv om de ifølge reglerne skulle være indlogeret på hotel eller et andet sted med adgang til toilet, bad og køkken.

I alt 18 udenlandske lastvogne blev kontrolleret af politiets specialister. I næsten hver anden viste det sig, at chaufførerne overtrådte reglerne ved at holde ugehvil i lastvognen.

