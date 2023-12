To voksne og to børn er reddet ud fra brand i lejlighed i København

To voksne, to børn og en kat er onsdag eftermiddag blevet reddet ud af en brand i en lejlighed på Nordre Frihavnsgade i København.

Det oplyser operationschef hos Hovedstadens Beredskab Frank Mikkelsen.

- De er blevet hentet af ambulancer, og jeg kan ikke oplyse om deres tilstand, siger Frank Mikkelsen.

Mens beboerne og en kat er sluppet levende ud af lejligheden, har brandfolk fundet en omkommet hund og to omkomne katte.

Branden brød ud i en lejlighed på ejendommens øverste etage.

- Vi har slukket branden i selve lejligheden og er nu i gang med et større eftersyn i bygningen for at sikre os, at ilden ikke har bredt sig, fortæller operationschefen.

Det var nogle elever på en nærliggende skole, der opdagede branden og alarmerede politi og brandvæsen. Anmeldelsen indløb omkring klokken 13.

På grund af brandvæsnets arbejde er Nordre Frihavnsgade spærret. Og det vil den være "nogle timer endnu", lyder det kort før klokken 14.

Det er foreløbig uvist, hvordan branden er opstået.

/ritzau/