Vold og trusler mod fængselsbetjente når laveste niveau i flere år

Antallet af trusler og voldsepisoder mod Kriminalforsorgens personale er faldet 45 procent fra 2017 til 2022.

Niveauet er dermed det laveste i seks år.

Det skriver Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse.

Ina Eliasen, der er direktør i Kriminalforsorgen, peger på flere årsager til, at de har opnået et fald på 45 procent i antallet af trusler og voldsepisoder.

- Vi har blandt andet indført en nultolerance over for vold og trusler mod medarbejdere, hvilket vil sige, at hver gang, der er en trussel eller et voldeligt overfald, så anmelder vi det til politiet, siger hun.

- Den indsatte ikendes en disciplinærstraf, hvor de kan overføres til afdelinger med højere sikkerhed - hvis de overfalder personalet. Vi har også et tæt fokus på det ledelsesmæssigt og følger op på hver eneste episode og ser, hvad vi kan lære af det, lyder det fra Ina Eliasen.

Der blev desuden i december 2021 indgået en flerårsaftale for Kriminalforsorgen, der blandt andet indeholder en række tiltag, som skal styrke sikkerheden.

Blandt andet er straffen for vold mod Kriminalforsorgens medarbejdere fordoblet, og der er oprettet et nyt internt psykologkorps, der skal støtte medarbejdere i Kriminalforsorgen, fremgår det af pressemeddelelsen.

Konkret er antallet af episoder faldet fra 679 episoder i 2017 til 374 i 2022.

Ifølge justitsminister Peter Hummelgaard er det rigtig godt, at langt færre fængselsbetjente bliver truet eller overfaldet i dag end for bare få år siden.

- Men ét overfald vil altid være ét for meget. Vi skal fortsat gøre alt, hvad vi kan, for at forebygge, at det overhovedet finder sted, siger justitsminister Peter Hummelgaard.

Ina Eliasen understreger også, at selv om det selvfølgelig er positivt med faldet, så er det uacceptabelt, at vold og trusler overhovedet forekommer.

Hun mener derfor ikke, at det nuværende niveau er acceptabelt.

- Jeg mener simpelthen, at vi går efter et nul, og det gør vi, fordi vi gerne vil vise, at det ikke er acceptabelt, at det overhovedet sker.

Ina Eliasen tilføjer, at hun dog er klar over, at det er et svært mål at nå, da mange af de indsatte er voldsparate.

Selv om der allerede er sket et stort fald, fortsætter arbejdet med at øge indsatsen yderligere, så antallet af episoder kommer endnu længere ned, lyder det.

- Vi kommer til at sætte flere initiativer i gang i de kommende år. Vi er blandt andet ved at etablere et mentorkorps - med nogen, der er særligt dygtige til at håndtere den her type konflikter.

- Vi følger også hele tiden med i forskning og andres erfaringer på området, forklarer Ina Eliasen, der er direktør i kriminalforsorgen.

/ritzau/