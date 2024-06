Voldsmænd forlangte kvart million for kidnappet 18-årig

I en sag om grov afpresning og frihedsberøvelse af en 18-årig mand blev tre unge lørdag aften varetægtsfængslet af Retten i Randers.

De tre - en kvinde på 18 og to mænd på 19 og 24 år - skal sidde i arresten i de næste fire uger, bestemte dommeren ifølge Østjyllands Politi.

Sagen drejer sig om, at en ung mand angiveligt blev holdt fanget i et døgn mellem 4. og 5. juni, har Randers Amtsavis rapporteret.

Under de mange timers frihedsberøvelse blev han både slået og sparket. Efter at være sluppet fri havde han masser af blå mærker, ligesom han blødte fra munden, skriver Randers Amtsavis om den sigtelse, som politiet har rejst.

Angiveligt skulle gruppen have forlangt 250.000 kroner for at lade ham gå, mener politiet.

I øvrigt blev offerets forældre ifølge politiet også involveret. De fik besked om, at hvis de ikke betalte, ville sønnens fingre blive klippet af.

Søndag er status, at i alt fem personer er varetægtsfængslet i sagen. Forleden blev også en kvinde på 48 år og en mand på 36 fængslet af retten, skriver Randers Amtsavis.

/ritzau/