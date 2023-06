Voldtægtsanklage kan give hårdere straf for Mia-drabet

I drabssager er udgangspunktet 12 års fængsel, men en 37-årig mand kan straffes hårdere, hvis han dømmes for at voldtage og dræbe Mia Skadhauge Stevn.

Onsdag begynder sagen i Retten i Aalborg mod manden, der er tiltalt for at have voldtaget, lemlæstet, dræbt og parteret den unge kvindes lig i februar 2022.

Specialanklager Mette Bendix vil ikke på forhånd at afsløre, hvilken straf hun vil gå efter.

Men ifølge ekspert i strafferet Lotte Helms fra Syddansk Universitet kan voldtægt og usømmelig omgang med lig trække straffen op fra de 12 års fængsel.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det kan blandt andet være en skærpende omstændighed, hvis der er voldtægt eller seksuelle overgreb involveret - altså et seksuelt motiveret drab. Så kan straffen potentielt blive højere.

- Men det er alene domstolene, der vurderer det, siger hun.

Et andet skærpende element kan være, hvis et drab er planlagt. Det fremgår dog ikke af anklageskriftet, om drabet skal være planlagt.

Det er sjældent, at sager om et enkelt drab udløser livstid, og Lotte Helms kan ikke vurdere, om anklageren vil gå efter det i denne sag.

Ifølge Bent Isager-Nielsen er sagen uhyggelig, men sjælden. Han er tidligere politiinspektør og var i en periode leder af drabssektionen i Rejseholdet under Rigspolitiet.

- Heldigvis er fjerndrab, hvor en typisk ung kvinde bliver overfaldet og udsat for sædelighedsforbrydelse og dræbt, sjældne i Danmark, men de rammer fuldstændig overskrifterne og skræmmer os alle.

- Men denne her er i særklasse grov. Jeg har sjældent set et anklageskrift, der i den grad udpensler de uhyrligheder, der er foregået, siger Bent Isager-Nielsen.

Han vil blandt andet holde øje med, om anklageren under retssagen vil tegne et billede af et planlagt drab:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det bliver interessant at se, om det var en mand, som ville noget andet. Score? Og så gik noget galt? Eller er det et nøje planlagt drab?

Ifølge anklageskriftet gav den 37-årige mand Mia Skadhauge Stevn et lift tidligt om morgenen 6. februar 2022 i det centrale Aalborg, hvor hun havde været i byen.

Han er tiltalt for at voldtage hende og slå hende ihjel med "betydelig lemlæstelse" på et tidspunkt mellem klokken 06.09 og 15.00.

Derefter skal han have parteret liget og spredt ligdelene i Dronninglund Storskov, inden han blev anholdt 9. februar.

Den 37-årige erkender usømmelig omgang med lig, men nægter drab og voldtægt. Det oplyser hans advokat, Mette Grith Stage, der siger, at han vil afgive forklaring i retten.

Dommen ventes i slutningen af juni.

/ritzau/