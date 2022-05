Voldtægtssag mod realitystjerne: Journalister sat uden for døren

Der er mildest talt dårlig stemning i venteværelset foran Retssal 11 i Retten i Odense mandag formiddag. Flere er allerede i gang med at udfærdige skriftlige klager, inden dagens retssag mod en realitystjerne er begyndt.

Den lille retssal har to pladser til journalister og to pladser til pårørende. Cirka fem gange så mange er mødt frem for at overvære retsmødet.

Men der er ikke mulighed for, at journalisterne kan få et såkaldt lytterum, hvor de kan høre, hvad der sker i retssalen, fortæller dommer Alex Nymark.

Den tiltalte Teitur Skoubo går forbi i en bordeaux skjorte. Han kysser en pige og krammer en dreng, da han går ind. Heller ikke dem er der plads til i retssalen.

Også de pårørende lufter deres utilfredshed, da en retsbetjent beder dem forlade bygningen. Kun journalisterne må blive. Men de bliver også opfordret til at forlade bygningen.

Teitur Skoubo er anklaget for at have voldtaget en 25-årig kvinde efter en bytur i Odense sidste år. Ifølge anklageskriftet slog han kvinden fire til fem gange, hvorefter han tvang sig til samleje med kvinden. Han nægter sig skyldig.

Kvindens veninde og en ven til Teitur Skoubo var også i lejligheden og fik ringet til politiet.

Den tiltalte er kendt for at vinde realityprogrammet "Paradise Hotel" i 2019. Desuden har han deltaget i programmer som "For lækker til love" og "Ex on the beach".

Ud over det følger cirka 138.000 personer ham på det sociale medie Instagram.

I øvrigt er han også tiltalt for vold i 2019. Den sag venter stadig på en afgørelse, da Teitur Skoubo ikke kunne deltage i retssagen i januar i år på grund af sygdom.

Voldtægtssagen ventes afgjort onsdag.

/ritzau/