Voldtog kvinder under flugt: 33-årigs forvaringsdom stadfæstet

Østre Landsret har stadfæstet en forvaringsdom, som en 33-årig mand blev idømt i februar i år. Manden er dømt for voldtægt, røveri, ulovlig tvang og flugt.

Den 13. februar sidste år flygtede den nu 33-årige Mohammad Salah Iskandarani fra Nørre Snede Fængsel, hvor han afsonede en fængselsstraf.

Cirka en måned senere - klokken 03.15 den 19. marts - truede han med en kniv en kvinde til at følge med sig. Kvinden formåede dog at vriste sig løs og flygte. Inden da havde han fået hendes nøgler og telefon.

Samme nat løb han mod to 21-årige kvinder, der stod ved indgangen til et boligbyggeri til studerende på Amager.

Her truede han ved indgangen til bygningen to kvinder med kniv og tvang dem ind i en elevator. I den tvang han dem til at udføre oralsex på ham.

Efterfølgende tvang han dem ifølge anklageskriftet ind i en studielejlighed, hvor han med kniven skar i den enes tøj og tvang dem begge til at afklæde sig.

Med dødstrusler, slag mod begges hoveder og kniven rettet mod deres hals, tiltvang han sig i lejligheden flere samlejer med begge kvinder.

I byretten erkendte den 33-årige flere forhold. Både røveriet, flugten fra fængslet og en fuldbyrdet voldtægt af den ene 21-årige har han erkendt. For den anden kvinde har han erkendt oral voldtægt.

Den 33-årige ankede sagen efter domsafsigelsen i byretten.

Politiets anklager i sagen, Søren Harbo, havde i proceduren forud for dommen i byretten fortalt, at man gik efter forvaring.

- Fængselsstraf kan ikke komme på tale i denne sag. Det er efter min opfattelse helt udelukket. Sjældent har jeg været så sikker på, at forvaring er det rigtige, sagde han.

Strafpåstanden er den samme som den, Retslægerådets har anbefalet. Af en udtalelse fra rådet fremgår det blandt andet, at den dømte har psykopatiske personlighedsstrukturer.

Den 33-årige har ved tidligere mentalerklæringer beskrevet sig selv som "pisseutilregnelig" og "en ekstremt farlig vulkan".

