Volvo stopper salg af fossilbiler i Danmark

Volvo har besluttet sig for ikke længere at sælge biler, der udelukkende er drevet af benzin eller diesel, til danske bilister.

Dermed bliver Danmark det andet land i verden, hvor man fremover kun kan købe elektriske biler eller plug-in-hybridbiler, hvis man vel at mærke vil køre Volvo.

- Det gør vi, fordi fremtiden er elektrisk, og fordi Volvo Cars vil være førende inden for elbiler i premium-klassen, og så gør vi det, fordi efterspørgslen lige nu overgår udbuddet, siger Sarka Heyna Fuchsova, der er administrerende direktør i Volvo Car Denmark, i en pressemeddelelse.

Når det nu er det danske marked, der står for tur, skyldes det ifølge Volvo blandt andet, at der er kommet fart på udrulningen af ladestationer, og at afgiftssystemet giver økonomiske fordele til købere af el- og pluginhybrider.

Volvo vil være klimaneutral i 2040, og en af vejene til at nå målet er altså at sløjfe biler, der bruger fossile brændstoffer.

Derfor vil man også senest i 2030 udfase plugin-hybridbiler, der kører på en blanding af el og diesel eller benzin.

/ritzau/