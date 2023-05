Volvo vil fyre 1300 kontoransatte i Sverige for at spare penge

Bilproducenten Volvo Cars varsler fyring af 1300 medarbejdere i Sverige. Det svarer til omkring seks procent af selskabets medarbejdere i landet.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse torsdag.

Størstedelen af de berørte medarbejdere er kontoransatte på Volvos bilfabrik i Göteborg. Ingen medarbejdere i selve produktionen vil blive berørt, oplyser Volvo Cars.

Årsagen til fyringerne er, at bilproducenten skal spare.

- De omkostningsforanstaltninger, vi igangsatte sidste år, er begyndt at give resultater på nogle nøgleområder som omkostninger til materialer, siger Jim Rowan, administrerende direktør i Volvo Cars, i pressemeddelelsen.

- Men det er tydeligt, at vi har brug for at gøre mere. Økonomisk modvind, højere råvarepriser og øget konkurrence vil sandsynligvis forblive en udfordring i vores industri i nogen tid.

Ud over fyringerne vil bilproducenten også reducere omkostninger og øge effektiviteten på tværs af sine globale aktiviteter, skriver Volvo Cars.

Også antallet af købte ydelser udefra skal reduceres.

/ritzau/