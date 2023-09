Vurderingsstyrelsen: Høj grundværdi er ikke en systemfejl

Mange boligejere har undret sig over den foreløbige ejendomsvurdering, som Vurderingsstyrelsen offentliggjorde tirsdag.

De kan konstatere, at værdien af deres grund er langt højere end ejendomsværdien, som er værdien af hele ejendommen inklusive det, der er bygget på den.

Det er dog ikke så mystisk, som det ser ud til, forklarer Claus F. Houmann, der er underdirektør for Ejendomsbeskatning og data i Vurderingsstyrelsen.

For mens ejendommen er et bud på markedsprisen her og nu, er grundværdien er et udtryk for, hvad grunden er værd i ubebygget stand.

- Det handler blandt andet om, hvad man kan bygge på grunden. Hvis der for eksempel kan bygges to huse på ejendommen, så skal grundværdien afspejle det.

- Det er sådan regelsættet er, og det er meget klart. Det er politisk bestemt, og det står direkte i loven, siger han og tilføjer, at der ikke er tale om nye regler.

Det var et princip i det regelsæt, der gjaldt før 2017, og det var også en praksis, der gjaldt fra og med 2017.

Selv om flere medier har beskrevet adskillige eksempler på ejendomme, hvor grundværdien nogle steder er mere end dobbelt så høj som ejendomsværdien, så mener Claus F. Houmann, at der er tale om et fåtal.

- Vi har set, at der lokalt er steder, hvor grundværdien bliver beregnet til at være meget høj. Men det er den klare undtagelse, vi taler om her, når vi kigger på hele landet, siger han.

Ikke desto mindre har Vurderingsstyrelsen fokus på de høje grundværdier, og derfor vil de også blive gennemgået i forbindelse med, at der senere udarbejdes endelige vurderinger.

- Når vi kommer med de endelig vurderinger, så er spørgsmålet om udstykningsmuligheder noget, vi dobbeltklikker på, lover han.

Skulle det vise sig, at den foreløbige vurdering har været for høj, vil grundværdien blive reguleret, og skatten vil blive tilsvarende lavere.

Uanset hvad vil boligejere, der er ramt af kraftige stigninger i både grund- og ejendomsværdier være beskyttet af den skatterabat, der sikrer, at de ikke kommer til at betale mere i boligskat de kommende år, indtil den endelige vurdering foreligger.

Vurderingsstyrelsen opfordrer samtidig alle, der mener at have fået deres ejendom vurderet alt for højt, til at henvende sig for at få vurderingen gennemgået en ekstra gang.

