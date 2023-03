Wall Street-giganter skyder milliarder i presset regionalbank

11 af USA's største banker er torsdag gået sammen om at skyde 30 milliarder dollar - knap 211 milliarder kroner - i den pressede First Republic Bank i Californien.

Det usædvanlige initiativ fra de 11 private banker har til hensigt at styrke banksektoren, efter at tre andre mellemstore långivere - Silicon Valley Bank og to kryptobanker - er kollapset inden for den seneste uge.

Det oplyser bankkonsortiet i en fælles udtalelse.

- I dag går vi sammen om at føre vores finansielle styrke og likviditet ind i det større system, hvor der er mest brug for det, udtaler de.

Bankerne håber, at den økonomiske indsprøjtning mindsker frygten for, at First Republic Bank kan blive den næste dominobrik, der falder.

- Dette initiativ fra USA's største banker afspejler tilliden til First Republic Bank og til banker af alle størrelser, oplyser bankerne i udtalelsen.

De amerikanske finansmyndigheder hilser indsprøjtningen velkommen.

- Denne støtte viser banksystemets robusthed, udtaler ledere fra finansministeriet i Washington D.C., centralbanken Federal Reserve, bankgarantifonden FDIC og forvaltningsorganet Office of the Comptroller of the Currency torsdag.

Bankerne Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase og Wells Fargo sætter hver et indskud på fem milliarder dollar i First Republic Bank. Imens skyder Goldman og Morgan Stanley hver 2,5 milliarder dollar i den regionale bank.

En gruppe på fem andre banker, herunder PNC Bank og US Bank, tildeler hver First Republic Bank en milliard dollar.

Bankernes hjælp kommer i kølvandet på nødforanstaltninger, der blev truffet søndag aften af Federal Reserve og andre amerikanske regulatorer for at hjælpe kunderne i de to konkursramte banker Silicon Valley Bank og Signature Bank.

Kollapset af Silicon Valley Bank har udløst bekymringer for en smitteeffekt.

Krisen har også spredt sig til Europa, hvor den schweiziske centralbank natten til torsdag måtte gribe ind og hjælpe storbanken Credit Suisse, der var kommet i problemer.

First Republic Bank blev grundlagt i 1985 og er USA's 14. største bank målt på aktiver. Banken havde aktiver for 212 milliarder dollar - cirka 1490 milliarder kroner - ved udgangen af 2022.

