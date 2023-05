WEF: To procent af alle job vil forsvinde de næste fem år

Omkring en fjerdedel af alle job vil ændre sig i de kommende fire år, konkluderer Verdens Økonomiske Forum (WEF) på baggrund af en spørgeundersøgelse blandt arbejdsgivere, der er offentliggjort mandag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Omkring 69 millioner job vil blive skabt, mens 83 millioner job vil forsvinde frem mod 2027, lyder det i undersøgelsen.

Det vil altså betyde, at der er 14 millioner færre job i 2027 - en nedgang på to procent, viser rapporten med titlen "Future of Jobs".

Undersøgelsen er baseret på svar fra 800 selskaber, der tilsammen beskæftiger mere end 11 millioner mennesker.

Teknologi og digitalisering kommer både til at drive skabelse og udslettelse af job, lyder det i en sammenfatning af rapporten.

- Indførelse af fremskridende teknologi og øget digitalisering vil forårsage en betydeligt forandring af arbejdsmarkedet, lyder det.

De job, der hurtigst vil forsvinde, er funktioner som sekretær, bankansatte og kassepersonale i eksempelvis supermarkeder. Det skyldes ifølge rapporten, at de job kan automatiseres.

Samtidig ventes efterspørgslen efter specialister i kunstig intelligens og ekspert i cybersikkerhed at stige betydeligt.

