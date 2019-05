Facebook-gruppe skal få muslimer til at stemme: Hvis man bor i Danmark, deltager man i demokratiet

Ramzia Aldahan har sammen med flere familiemedlemmer og venner oprettet en Facebook-gruppe, der skal få den muslimske del af den danske befolkning til at stemme ved folketingsvalget

"Yalla stem! Eller bliv stemt hjem!"

Sådan lyder mottoet for Facebook-gruppen "Muslimer til stemmeboksene i 2019". Gruppen vil have flere muslimer til at stemme ved folketingsvalget for på den måde at ændre billedet af muslimer som ikke-deltagende i det danske samfund.

Det fortæller 29-årige Ramzia Aldahan, der er dansk-palæstinenser og uddannet socialrådgiver. Det er hende, der sammen med en række familiemedlemmer og venner har oprettet gruppen, som i øjeblikket tæller mere end 21.000 medlemmer.

Ramzia Aldahan, hvorfor har I oprettet Facebook-gruppen ”Muslimer til stemmeboksene i 2019”?

"For det første er der rigtigt mange muslimer, som ikke stemmer. Vi vil få muslimer til at forstå, at hvis man bor i Danmark, så skal man deltage i det danske demokrati. For det andet vil vi ændre på det negative billede af muslimer, der præsenteres i medierne. For det tredje er gruppen en reaktion på, at Danmark har ændret sig fra at ville integrere muslimer til, at nogle vil smide os ud. Danmark er mit land, så hvor skal jeg for eksempel smides hen?"

Hvad mener du er årsagen til den lavere stemmeprocent blandt indvandrere og efterkommere i forhold til etniske danskere?

"Rigtig mange førstegenerations-indvandrere kan ikke læse dansk ordentligt. De har derfor svært ved at få indsigt i politik, og hvad de forskellige partier mener. Mange unge efterkommere stemmer ikke til folketingsvalget, fordi de ikke tror, at det vil ændre noget."

Hvad gør I for at få indvandrere og efterkommere til at stemme?

"Vi laver live-video med forskellige politikere i Facebook-gruppen. Vi har lavet live-videoer med Uffe Elbæk fra Alternativet, Sofie Carsten Nielsen fra Radikale Venstre og Niels Christian Barkholt fra SF. Vi har aftaler om videoer med både Pernille Skipper fra Enhedslisten og Morten Østergaard fra Radikale Venstre. På lørdag kommer en fra SF. Gruppens medlemmer stiller spørgsmål til politikerne i videoernes kommentarfelt, som politikerne svarer på.

Hvorfor har ingen borgerlige politikere været med i disse videoer?

"Vi laver en meningsmåling i gruppen, hvor medlemmerne får lov til at stemme på, hvilke partier de gerne vil se i en live-video. Men vores mål er at få så mange partier som muligt til at være med i en video."

Hvad gør I, hvis nogen i Facebook-gruppen skriver, at man som muslim ikke skal stemme?

"Den her gruppe er kun for folk, der ønsker at stemme. Hvis man mener, at det er forbudt at stemme, så er der ikke plads til en i gruppen. Der er mange andre grupper på Facebook, som man kan blive en del af, hvis man for eksempel mener, at det er religiøst forkasteligt at stemme."

Hvad kan der gøres – udover at få muslimerne til at stemme – for at ændre det negative billede af muslimer i det danske samfund?

"Der skal skabes dialog både fysisk og på de sociale medier på tværs af religion, kultur og afstamning. Det er essentielt at vise åbenhed over for hinandens forskelligheder og elske sin næste, selvom næsten har en anden kultur eller religion end en selv. Når man møder mennesker fra en anden kultur, skal man stille spørgsmål i stedet for at dømme hinanden på forhånd."

Du kan finde gruppen på Facebook her.