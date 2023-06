Yderligere to disciplinære minkadvarsler tilbagekaldes

Advarsler til politiinspektør Uffe Stormly og sektionsleder Birgitte Buch i forbindelse med Minkkommissionens beretning tilbagekaldes.

Det skriver Rigspolitiet fredag i en pressemeddelelse.

En advarsel er den mildeste form for disciplinære straf, og flere embedsmænd fik en advarsel i forlængelse af Minkkommissionens arbejde. Herunder departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen og rigspolitichef Thorkild Fogde.

Også deres advarsler er blevet trukket tilbage.

Både Uffe Stormly og Birgitte Buch blev kritiseret af kommissionen på baggrund af deres "medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med politiets anvendelse af actioncardet af 6. november 2020".

Actioncardet blev benyttet af politielever til i november 2020 at ringe rundt til landets minkavlere for at fortælle dem, at alle deres mink skulle aflives.

Men mens det skete, vidste man hos Rigspolitiet, at den fornødne lovhjemmel ikke var på plads, konkluderede Minkkommissionen. Alligevel fortsatte rundringningerne.

Ti embedsmænd fik i forlængelse af kommissionens arbejde forskellige disciplinære straffe. Otte af dem er nu trukket tilbage.

Tilbagekaldelsen af de to disciplinære advarsler fredag sker ifølge Rigspolitiets pressemeddelelse på baggrund af "en fornyet gennemgang af sagerne".

/ritzau/