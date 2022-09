YouSee skruer op for priserne: Peger på dyrere sportsrettigheder

Tv-udbyderen YouSee skruer op for priserne på sine tv-pakker med starten af det nye år. YouSees tv-pakker bliver mellem 20 og 40 kroner dyrere om måneden, alt efter hvilken tv-pakke forbrugerne har.

Det oplyser YouSee mandag i en pressemeddelelse.

De berørte YouSee-kunder vil blive kontaktet per mail i løbet af oktober og november med information om, hvordan de berøres.

Priserne hæves ifølge YouSee som følge af stigende priser på rettigheder til fodboldturneringer såsom Premier League, Champions League og slutrunder.

- Jeg tror, alle danskere har kunnet mærke, at alting er blevet dyrere. Vi er derfor meget opmærksomme på, at det er udfordrende tider for vores kunder, siger YouSees direktør, Christian Morgan, i pressemeddelelsen.

- Derfor arbejder vi som ansvarlig operatør på at finde den rette balance mellem at drive holdbar virksomhed og have et forsvarligt prisniveau over for vores kunder.

Det er ikke YouSee selv, der køber rettigheder til eksempelvis Champions League. Det er de enkelte producenter som TV 2 eller Viaplay Group, der betaler for rettighederne.

Men de højere priser går videre i den pris, som producenterne tager hos udbydere som YouSee for at kunne sælge adgang til deres kanaler.

Tv-kanaler fra Discovery, der blandt andet deler rettigheder til Premier League og den danske Superligaen, er ikke i YouSees pakker. I 2019 opstod en strid mellem de to parter om tv-pakker, hvilket medførte, at Discoverys kanaler røg ud af YouSees tv-udbud.

Det er ikke kun tv-pakker, der stiger i pris. Også bredbånds- og mobilabonnementer bliver dyrere. Ifølge YouSee sker det for at dække stigende udgifter til de leverandører, der stiller et mobilnetværk til rådighed for YouSee.

Direktør Christian Morgan siger i pressemeddelelsen, at prisstigningerne ikke er tiltænkt at give YouSee et større overskud - blot dække YouSees stigende udgifter.

- Vi hæver priserne på vores tv-pakker, fordi omkostningerne til tv-rettigheder og særligt sportsrettigheder stiger så voldsomt. Det er vi nødt til at reagere på, siger Christian Morgan.

- I en tid hvor vi desuden er ramt af inflation og stigende energipriser bliver vi nødt til at sende dele af den samlede regning videre.

