Youtuber med 250 millioner følgere lancerer chokolade i Danmark

Når den populære youtuber Mr. Beast inden længe lancerer sine chokoladebarer i Europa, kommer det først og fremmest til at ske i Danmark.

Det skriver Wellexir, der skal stå bag distributionen af produkterne, i en pressemeddelelse mandag morgen.

Mr. Beast har over 250 millioner følgere på YouTube og er kendt for at afvikle konkurrencer, hvor folk har muligheden for at vinde eksempelvis store pengepræmier.

Jimmy Donaldson, som er det borgerlige navn på manden bag, er desuden blevet kendt på at give folk synet tilbage og for at genskabe filmsettet fra Netflix-serien "Squid Games".

Chokoladen, som youtuberen længe har reklameret for i sine videoer, bliver i forvejen solgt i USA, Canada, Sydafrika og Australien. Den lanceres i Holland på samme tid som i Danmark, skriver Finans.dk.

I USA har folk camperet ude foran butikker i forsøget på at få fingrene i chokoladen. Det siger Casper Breum, der er administrerende direktør hos Wellexir, til mediet.

- I USA har der været folk, som har camperet ude foran butikkerne op til lanceringen. Der blev solgt cirka 250 barer om dagen per butik i de første fire uger i USA, lyder det.

Det er ikke første gang, at youtubere med mange millioner følgere lancerer et produkt i Danmark. Sidste år gjorde Logan Paul og KSI det samme med læskedrikken Prime.

Efter lanceringen i Danmark blev de revet ned fra hylderne, og Casper Breum forventer, at det samme kommer til at ske med Feastables, der er navnet på chokoladebarerne.

Mr. Beast lever ifølge Finans.dk med tarmlidelsen Crohns sygdom. Derfor er chokoladebarerne lavet med få ingredienser, så de belaster fordøjelsessystemet mindre.

Casper Breum har i forvejen smagt produktet og mener, at det er chokolade "af høj kvalitet".

Feastables vil blive solgt i 7-Eleven samt Netto, Føtex og Bilka. Det sker fra 10. maj.

